«Spider-Man: No Way Home»: incursion dans le multivers

On se souviendra qu’à la fin de l’épisode précédent, Quentin Beck alias Mysterio avait, pour se venger de Spider-Man, révélé son identité au monde entier. Voilà donc Peter Parker démasqué ! Sauf qu’en plus, l’infâme Beck avait aussi réussi à le faire passer pour un criminel. Poursuivi par la presse, arrêté par la police puis relâché, le jeune homme et sa petite amie deviennent les proies de l’opinion publique. Une seule solution pour arranger les choses : solliciter l’habile Dr Strange pour qu’il lance un sort d’oubli. Mais perturbé par les hésitations du tisseur, il se plante dans la manœuvre et emberlificote notre dimension avec d’autres…