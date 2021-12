Claude Puel n’est plus l’entraîneur de Saint-Etienne, lanterne rouge de Ligue 1

Lanterne rouge de Ligue 1, l’AS Saint-Étienne a annoncé mardi avoir mis un terme, d’un commun accord, avec son entraîneur et manager général Claude Puel. Le technicien était à la tête des Verts depuis le 4 octobre 2019.

«L’ASSE remercie Monsieur Claude Puel pour le travail accompli durant plus de deux ans à la tête du secteur sportif du club dans un contexte sanitaire et économique particulièrement délicat, et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière», pouvait-on lire dans le communiqué laconique du club français.