Volodymyr Zelensky: «La Russie menace l’Ukraine pour faire chanter l’Occident. Laissez-nous rejoindre l’Otan»

Entre Kiev et Moscou, la tension n’en finit plus de monter depuis plusieurs mois. Le déploiement croissant de troupes russes à la frontière commune inquiète particulièrement le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui se tourne résolument vers l’Occident. Et il insiste : « L’Ukraine est prête à faire tous les efforts nécessaires pour parvenir à une paix juste et durable » dans le Donbass, où un conflit armé oppose le gouvernement aux séparatistes pro russes.

Vladimir Poutine a de nouveau déployé des troupes à la frontière avec l’Ukraine. Ces manœuvres militaires vous semblent-elles plus menaçantes que d’habitude ?