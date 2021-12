Maurizio Benini: «Otello est une œuvre charnière pour Rossini»

Maurizio Benini, qui dirige les représentations, nous donne les clés d’un spectacle exigeant.

On a souvent tendance à comparer Rossini à Verdi dont l’« Otello » est plus célèbre.

Pour bien comprendre l’« Otello » de Rossini, il faut s’abstenir de toute comparaison avec l’opéra de Verdi. Le livret est très différent. L’action se passe à Venise et non plus à Chypre et les exigences envers les chanteurs divergent complètement. A Naples, Rossini distribue ses rôles à six ténors (!), dont les trois grands rôles masculins. Les rivalités entre protagonistes tournent à la guerre des ténors. Rossini, à son habitude, se met à l’écoute de ses chanteurs et exploite à fond leur virtuosité.