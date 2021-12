France: Emmanuel Macron, la submersion médiatique

Deux heures d’une interview « bilan et perspectives » préenregistrée et diffusée ce mercredi soir en prime time sur la première chaîne du pays. Après une conférence de presse, de deux heures elle aussi, consacrée à l’Europe jeudi dernier. Et une prise de parole dimanche, sur le référendum en Nouvelle-Calédonie. On pourrait appeler ça la « submersion médiatique ».

Alors que tous ses adversaires sont entrés en campagne avant la présidentielle d’avril prochain, Emmanuel Macron entend se rappeler au souvenir des Français. Sans encore se déclarer formellement candidat, il ne veut pas laisser passer le train de la campagne avant les fêtes de fin d’année. Car c’est à cette période, dit-on, quand on débat en famille, que se cristallisent les premières intentions de vote.