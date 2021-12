Coupe d’Italie: le Belge Daan Heymans ouvre son compteur de buts à Venise, qui file en 8e de finale

Après une première mi-temps muette, si ce n’est un but de Ternana annulé pour hors-jeu à la 3e minute, Daan Heymans a mis le feu aux poudres dès la reprise (1-0, 49e). Ternana a répondu dans la foulée par Pettinari (1-1, 53e) mais Crnigoj (2-1, 66e) et Forte (3-1, 81e) ont validé la qualification du FC Venise.

Mercredi après-midi, Venise a éliminé Ternana de la Coupe d’Italie au stade des 16es de finale, sur le score de 3-1. C’est le Belge Daan Heymans qui a ouvert le score à la 49e minute pour mettre les hôtes aux commandes, inscrivant là son premier but en match officiel sous ses nouvelles couleurs, depuis son départ de Waasland-Beveren l’été dernier.

Après le club de Serie B, les Vénitiens auront à affronter un plus gros morceau, l’Atalanta, en 8es de finale. Daan Heymans, qui n’avait plus été titulaire depuis 3 mois et la 3e journée de Serie A, devra poursuivre sur cette voie pour reconquérir une place dans le 11 de base de Paolo Zanetti, alors que le club résiste à la zone dangereuse en championnat, 16e avec 16 points.