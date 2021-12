Aimé Anthuenis sur Edward Still: «Les médias jugent trop vite»

Dans une poignée de jours, précisément au solstice d’hiver, Aimé Anthuenis va fêter ses 78 ans. Un anniversaire qu’il va goûter avec un sentiment particulier. Il y a un an, en effet, l’ancien sélectionneur national avait été frappé de plein fouet par le Covid-19. Celui qui a été élu à trois reprises coach de l’année s’en est entièrement remis et demeure un spectateur attentif de notre championnat. Une compétition qu’il connaît comme sa poche, pour y avoir coaché Lokeren (deux fois), Charleroi, Ekeren, Waregem, Genk (1 Coupe et 1 titre), Anderlecht (2 titres) avant de présider aux destinées des Diables. Il avait terminé ensuite son parcours à Lokeren de nouveau, au Germinal Beerschot et, enfin, au Lierse. Ce jeudi, deux de ses anciens clubs s’affrontent : le Racing Genk et le Sporting Charleroi. Deux équipes qui vivent ce championnat de façon contrastée.