Anthony Moris, l’heure de la consécration

Ce dimanche, alors qu’il ne restait que quelques minutes à jouer, pour la troisième fois de l’après-midi, Anthony Moris sortait le grand jeu face à Malines. Mais sur la reprise, il voyait le ballon mourir dans ses filets. Pour son plus grand soulagement, l’arbitre de touche brandissait son drapeau pour signaler un hors-jeu. Le portier s’en remettait alors au ciel, mains levées en position de prière. « Et les dieux étaient avec nous ! », se réjouissait-il. « Car si on encaissait à ce moment-là, il restait encore deux minutes de jeu et Malines aurait alors joué avec des longs ballons vers de Camargo, Peyre ou Vinicius. Cela aurait senti mauvais pour nous car on venait, en plus, de faire sortir Burgess, un défenseur qui a de la taille. »