Afghanistan: Amnesty dénonce des crimes de guerre répétés et des tueries systématiques

Un nouveau rapport d’Amnesty International recense les nombreuses attaques et exactions commises contre des civils par les talibans, l’armée américaine et les forces de sécurité afghanes.

Les mois précédant la chute du gouvernement à Kaboul ont été marqués par des crimes de guerre répétés et des tueries systématiques imputables aux talibans, ainsi que par des homicides causés par les forces afghanes et américaines », a déclaré Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty International, à l’occasion de la sortie de ce nouveau rapport mercredi.

Fouillé et documenté, celui-ci décrit les actes de torture, les exécutions extrajudiciaires et les tueries dont les talibans se sont rendus responsables lors des phases finales du conflit en Afghanistan. Il recense avec précision les pertes civiles provoquées par une série d’opérations terrestres et aériennes menées par les armées afghane et américaine.