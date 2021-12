Bourse de Bruxelles - Une cinquième baisse consécutive pour le BEL 20

Aperam (44,71) emmenait par contre toujours les hausses en progressant de 3,45% devant Proximus (16,76) et Telenet (30,80), en hausse de 2,48% et 2,33%, Orange Belgium (19,00) et Bpost (7,00) perdant par ailleurs 2,16% et 1,06%.

Ceux-ci étaient toujours emmenés par Umicore (35,60) et Melexis (98,85) qui chutaient de 3,44% et 3,09%.

Les poids lourds AB InBev (51,55) et KBC (74,74) valaient 1,36% et 0,32% de plus que lundi, Ageas (44,33) cédant par contre 0,72%.

Solvay (99,08) et UCB (97,06) valaient 0,06% et 2,04% de moins que la veille, arGEN-X (264,20) perdant de justesse 1,01% alors que Galapagos (44,01) gagnait 1,44%.

GBL (94,90) et Sofina (420,60) reculaient de 1,41% et 2,09%, WDP (40,02) perdant 1,19%.

Hors indice, IEP Invest (9,50) était affichée en baisse de 13,6% mais, gagnait 5,5% si on tenait compte de son détachement de coupon.

Unifiedpost (14,04) était allégée de 7,4%, Shurgard (53,80) et Jensen (26,80) abandonnant 3,9% et 2,9%. D'Ieteren (174,60) avait viré de 0,5% à la baisse alors que Bekaert (38,30) portait son avance à 2,2%, ce que perdait Agfa-Gevaert (3,52).

Celyad (3,91) et Acacia Pharma (1,28) plongeaient de 8% et 7,4%, MDxHealth (0,92) et Onward Medical (9,70) de 4% et 3%.

Oxurion (1,92) et Fagron (13,63) étaient également négatives de 1,6% et 1,9% alors que Sequana Medical (7,86) se distinguait par un bond de 5,6%, Advicenne (8,05) remontant de 3,2%.