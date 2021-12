Jupiler Pro League: match de la peur entre le Cercle de Bruges et le RFC Seraing (direct 18h45)

Les Sérésiens (15e) se rendent au Cercle de Bruges (16e) ce mardi soir. Les hommes de Jordi Condom restent sur une défaite cuisante – 0-5 face à Anderlecht samedi dernier – et auront à cœur de relever la tête. Les deux formations comptent chacune 19 unités au classement général et cette rencontre s’annonce importante dans la course au maintien tant pour les Brugeois que pour le RFC Seraing. Une victoire permettrait à l’une des deux équipes de souffler quelque peu en s’éloignant de la zone rouge avant les fêtes.

La composition du Cercle Bruges : Didillon, Daland, Utkus, Da Silva, Velkovski, Decostere, van der Bruggen, Hotic, Somers, Deman, Millan.