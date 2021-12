Felice Mazzù avant Zulte Waregem – Union SG: «Leader à la trêve, ce serait un beau cadeau»

En tête avec quatre points d’avance sur son plus proche poursuivant, Bruges, l’Union aimerait le rester au moins jusqu’à la fin de l’année civile. C’est en tout cas le souhait partagé par son coach Felice Mazzù. « Ce serait un beau cadeau pour les joueurs. Ils le mériteraient vraiment. Mais ce n’est pas non plus une fin en soi. Si on ne l’est pas, on ne l’est pas. Point. Les joueurs doivent en tout cas savoir que je suis déjà très fier, content et heureux de ce qu’ils ont produit jusqu’à aujourd’hui. »

L’Union sait également qu’elle a tout intérêt à engranger un maximum de points avant un programme dantesque à la reprise. Car elle affrontera d’affilée Genk, Bruges, Anderlecht et l’Antwerp. Mais Mazzù ne veut pas aller trop vite en besogne. « Le calendrier de décembre est aussi chaud. On va jouer contre deux équipes dans une situation difficile (NDLR : Zulte donc ainsi que le Cercle samedi). Et on sait que ce sont toujours des rencontres très compliquées. Et puis on terminera par Gand qui est dans sa meilleure période de la saison et qui enchaîne les victoires. »