«Impossible, c’est impossible»: quand Kylian Mbappé rembarre Spider-Man et Tottenham (vidéo)

Qui ne tente rien n’a rien… Présent à la cérémonie du Ballon d’or le 29 novembre dernier, Tom Holland, l’interprète de Spider-Man, a demandé à Kylian Mbappé, avec qui il a pu échanger quelques mots durant la soirée, de rejoindre Tottenham, son club de cœur. Une proposition accueillie avec un large sourire par l’international français, qui a décliné la proposition.

Actuellement en pleine promotion du film « Spider-Man : No Way Home », dont la sortie dans les salles belges est prévue ce mercredi, l’acteur britannique est revenu sur cet échange avec la star du Paris Saint-Germain. « On l’a croisé et je lui ai dit : ’Très heureux de te rencontrer’. Il était super sympa et je lui ai dit : ’Mec, il faut vraiment que tu viennes à Tottenham’. Et là, il a explosé de rire. »