«Spencer»: conte de fées à l’envers

Kristen Stewart incarne la force et la fragilité si caractéristiques de Diana.

« C’est l’histoire d’une princesse qui décide de ne pas devenir reine mais de construire sa propre identité. C’est un conte de fées à l’envers. » Voilà comment Pablo Larraín résumerait Spencer, son très attendu film sur Lady Diana, avec Kristen Stewart dans le rôle-titre.

Pour raconter l’histoire de cette icône, le réalisateur chilien (Jackie, No, Neruda…) choisit de se concentrer sur un espace-temps très réduit et sur un week-end décisif. Alors que son mariage tombe en lambeaux, la princesse de Galles rejoint la famille royale pour les fêtes de fin d’année. Une période où tout va changer. Et où Diana va décider de redevenir une Spencer…