«Bad Luck Banging or Loony Porn»: le génial fourmillement d’idées de Radu Jude

Véritable ovni pensé en trois actes (dont un non narratif) et s’ouvrant sur une scène de porno amateur, Bad Luck Banging or Loony Porn (Babardeală cu bucluc sau porno balamuc) met en évidence les paradoxes et l’hypocrisie de notre société avec ce regard aiguisé et cynique qui caractérise le cinéma de Radu Jude. Une petite pépite qui a remporté en février l’Ours d’or à Berlin.