Radu Jude à propos de «Bad Luck Banging or Loony Porn»: «Le film questionne la notion d’obscénité»

Ours d’or à Berlin, le film est une petite pépite qui met en évidence les paradoxes et l’hypocrisie de notre société. L’œuvre du Roumain Radu Jude, un cinéaste au regard aiguisé qui propose un cinéma vrai et sans concession.

M erci d’avoir de l’intérêt pour ce mauvais (il dit bad, NDLR) film. » Avant de commencer l’entrevue par Zoom, pendant la Berlinale qui se déroulait l’an dernier à distance, Radu Jude (Aferim !, Peu m’importe si l’histoire nous considère comme des barbares) blague et ironise. Il ne le sait pas encore, mais son décalé et puissant Bad Luck Banging or Loony Porn va remporter, quelques jours plus tard, l’Ours d’or de la compétition berlinoise. La consécration d’un cinéma aussi génial que furieusement libre, ancré dans le présent et dans l’Histoire. Une proposition de cinéma vraie et sans compromis.