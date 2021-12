Nicoletta, «Amours & pianos»

« Il est mort le soleil » (en duo avec Marina Kaye), « Mamy Blue », « La musique », « Ma vie c’est un manège », « Fio Maravilha »… Ils sont tous là au rendez-vous. Ne manque finalement qu’« Idées noires » de Lavilliers qui nous a tant marqués. Ces versions piano-voix et chœurs (et la trompette d’Erik Truffaz sur deux titres) mettent plus que jamais en exerce cette voix gorgée de blues, de gospel et de soul de Nicoletta la tragédienne. Une voix qui a vécu, des chansons qui font partie de notre vie. Avec les pianistes, Jean-Jacques Genevard et Johan Dalgaard, on a ici le meilleur de Nicoletta !

PIAS.