Saint-Saëns, un virtuose prolifique

Le 16 décembre marquera le centième anniversaire de la mort de Camille Saint-Saëns. Un compositeur qui connut le succès de son vivant et qui marqua de son empreinte l’histoire de la musique.

O n connaît les célèbres envolées de sa Danse macabre, son incontournable Carnaval des animaux ou encore son Samson et Dalila. Camille Saint-Saëns était de ces compositeurs capables de s’illustrer dans tous les genres ou presque. Et de le faire avec succès. Alors qu’on le célébrera ce jeudi 16 décembre, retour sur cet illustre personnage qui a marqué la musique française… et la musique tout court.

Enfant prodige

Né le 9 octobre 1835 à Paris, Camille Saint-Saëns se distingue dès son plus jeune âge par son talent. À trois ans et demi, il compose ses premières notes. Sa tante, son premier professeur, lui fait déchiffrer des sonates de Haydn et Mozart, ce qui influencera durablement son amour pour le style classique.