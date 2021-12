La pandémie n’a pas eu raison des Tuche

En dix ans, la famille Tuche, qui n’a jamais renié ses origines ancrées à Bouzolles et pimentées de sauce samouraï même quand elle s’est exilée un temps à Monaco, aux Etats-Unis ou à l’Elysée, s’est fait une fameuse place dans le paysage cinématographique français, réussissant à donner rendez-vous à un public de plus en plus large. Avec un progressif de fréquentation en France – fait unique dans l’histoire du cinéma français – qui fait rêver plus d’un, passant de 1,5 million d’entrées pour le premier opus en 2011 à pratiquement 5,7 millions d’entrées pour Les Tuche 3 en 2018, devançant La Ch’tite famille, de Dany Boon. Ce qui fait dire que leur côté à la fois populaire et subversif mais fidèle à des valeurs fondamentales telle la famille, a fait mouche bien au-delà des fans de la première heure.