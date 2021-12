La Brafa aura lieu en juin… à Brussels Expo

Face aux incertitudes liées à la pandémie actuelle, le Conseil d’Administration de l’ASBL Foire des Antiquaires de Belgique avait décidé, le 29 novembre, de reporter son édition 2022 prévue en janvier prochain. On pensait qu’il s’agissait d’un report à l’année 2023 mais, ce mardi 14 décembre, l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’ASBL a décidé d’organiser la Brafa 2022 du dimanche 19 juin au dimanche 26 juin. Et ce n’est pas la seule décision d’importance puisque, après une dizaine d’années à Tour et Taxis, la manifestation déménage et se déroulera désormais à Brussels Expo.

« Le mois de juin, loin de la résurgence du covid-19 en période hivernale, nous semble être le mois le plus opportun pour organiser la foire dans des conditions optimales et aussi pour permettre aux visiteurs de découvrir les différentes expositions et événements culturels qui se tiendront à ce moment-là en Belgique. » explique Harold t’Kint de Roodenbeke, Président de la Brafa.