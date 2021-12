Universités: la fusion UCLouvain/Saint-Louis passera… ou pas

Lancée voici plus de 5 ans, la fusion entre l’UCLouvain et Saint-Louis n’a jamais administrativement abouti, en raison de blocages politiques. Le gouvernement PS-MR-Ecolo se penche sur le dossier ce jeudi. Les feux sont à l’orange…

Ça passe ou ça casse… Ce jeudi, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles devrait se saisir d’un texte permettant de faire avancer le projet de fusion entre l’Université catholique de Louvain et l’université Saint-Louis de Bruxelles. En fait, cinq ans et demi après l’annonce de leurs fiançailles, les deux établissements ne sont toujours pas mariés. Ce n’est pas que l’envie leur manque… On est plutôt dans un schéma où le politique – singulièrement le Parti socialiste – voit d’un très mauvais œil cette fusion qui, pense-t-il, pourrait faire de l’ombre à l’Université libre de Bruxelles historiquement implantée dans la capitale.