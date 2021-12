Pays-Bas: le gouvernement Rutte IV, une copie quasi conforme de Rutte III

Depuis la Seconde Guerre mondiale, les Néerlandais n’avaient encore jamais mis autant de temps à former une coalition. Finalement, 332 jours après la chute du cabinet Rutte III et 271 jours depuis les dernières législatives, quatre partis sont parvenus à se mettre d’accord pour… former quasiment le même gouvernement que le précédent.

Hormis la famille royale et l’omniprésence des vélos, s’il y a bien une chose qui semble ne jamais changer aux Pays-Bas, c’est le nom du chef du gouvernement. Après plus de onze ans au pouvoir, Mark Rutte est à deux doigts de devenir le Premier ministre le plus longtemps en fonction de l’histoire du pays. S’il est encore en poste d’ici là, à l’automne 2022, il aura dépassé le record détenu par le chrétien-démocrate Ruud Lubbers (1982-1994). Et depuis lundi soir, tout porte à croire que Mark Rutte y parviendra, sans entraves. Avec les dirigeants de trois autres partis, il a obtenu un accord de principe pour former le gouvernement Rutte IV.