Les Tuche 4: le conte de Noël

Ne dites jamais que le père Noël n’existe pas. Après avoir commis cette bavure lors d’une rencontre avec des écoliers, l’évêque de Notto, Antonio Staglianò, a dû s’excuser via facebook car ses propos ont choqué l’Italie et emballé les réseaux sociaux. C’était il y a quelques jours. Cet évêque italien est-il de mèche avec Jean-Yves Marteau (Michel Blanc, nouveau venu), le « connard » de beau-frère de Jeff Tuche (Jean-Paul Rouve, égal à lui-même) avec qui il est fâché depuis dix ans, depuis qu’il lui a soufflé une Renault 21 Nevada Manager, la voiture de ses rêves ? Cathy (Isabelle Nanty) a voulu revoir sa sœur (Isabelle Nanty dans une double performance) pour son anniversaire. Et pour Noël, elle rêve de réunir toute la famille mais quand Jean-Yves lâche devant Jiji, le petit-fils de Jeff, que le père Noël n’existe pas, les retrouvailles tournent court.