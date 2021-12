La Belgique veut accélérer la vaccination pour contrer omicron

L’arrivée de ce variant plus transmissible qui sera bientôt dominant pousse les autorités à envisager une réduction du délai entre la deuxième et la troisième dose. Cela vaut surtout pour le vaccin Pfizer, dont l’intervalle devrait être réduit à cinq mois au lieu de six.

Omicron se propage à un rythme que nous n’avons jamais vu avec aucun autre variant. » Ce constat inquiétant est celui de Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé. Selon lui, tous les pays sont aujourd’hui touchés par ce variant. La différence, c’est que certains l’ont découvert et d’autres pas encore. Pour freiner la flambée de nouvelles infections et protéger au maximum leur population, plusieurs Etats ont décidé d’accélérer l’administration d’une dose additionnelle de vaccin. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé dimanche soir avancer d’un mois l’objectif d’offrir la piqûre de rappel aux plus de 18 ans. Ils pourront tous se faire vacciner d’ici fin décembre. Au Danemark aussi, on a décidé d’anticiper la dose de rappel pour tous les plus de 40 ans.