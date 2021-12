Porté par un excellent Serge Gnabry, le Bayern s’adjuge le titre de champion d’automne (vidéos)

Pour la 16e journée de Bundesliga, le Bayern Munich s’est imposé, 0-5, en déplacement à Stuttgart. Les buts ont été partagés entre deux joueurs: Gnabry (40e, 53e et 74e) et Lewandowski (69e et 72e).

Le Bayern Munich s’est adjugé mardi, à huis clos, le titre honorifique de champion d’automne de Bundesliga en allant surclasser Stuttgart 5-0 grâce à un triplé de Serge Gnabry et un doublé de Robert Lewandowski.

Pour la 16e et avant-dernière journée des matches aller, le «Rekordmeister» compte 40 points et ne peut plus être rejoint avant la trêve par ses poursuivants Dortmund (31 pts) et Leverkusen (27 pts), qui jouent mercredi, respectivement contre Fürth et Hoffenheim.