Bouchez-Crucke, l’histoire d’une relation qui s’est progressivement abîmée

Jean-Luc Crucke est l’un des premiers soutiens de Georges-Louis Bouchez lorsqu’il se porte candidat à la présidence du MR à l’automne 2019. Il le trouve « brillant ». Le qualifie même à l’occasion de « meilleur d’entre nous ». A ceux qui craignent certains travers du jeune président, il rétorque : « On savait comment il était, on l’a élu, on l’a. » Et il sourit quand certains bleus imaginent « l’encadrer » : « Celui qui croit qu’il pourra “tenir” Bouchez se trompe… »

Le courant passe entre ces deux fortes personnalités.

Et pourtant, la semaine dernière, à travers le décret fiscal du ministre wallon, ils étalent leurs divergences. Presque leur rupture. Que s’est-il passé ? On ne peut comprendre sans revenir sur la lente dégradation de leur relation, depuis un an et demi.

