Jasper Stuyven débutera sa saison 2022 au Circuit Het Nieuwsblad

En 2021, Stuyven avait connu le point d’orgue de saison à Milan-Sanremo où il avait remporté le premier Monument de sa carrière. Il avait aussi terminé 4e du Tour des Flandres et de la course en ligne des Mondiaux à Louvain.

« La saison dernière, vous m’avez sûrement vu à mon meilleur niveau mais je ne suis pas pleinement satisfait », a confié Stuyven. « Je suis évidemment content de mon premier Monument mais j’aurais aimé finir sur le podium ou gagner sur d’autres courses comme au Tour des Flandres ou aux Mondiaux. Mais c’est normal, chaque sportif a de l’ambition. »

Le coureur de 29 ans aborde néanmoins cette nouvelle saison sans pression. « Beaucoup de coureurs sont capables de gagner une classique printanière. Je suis déjà très heureux d’avoir pu gagner une course WorldTour en 2020 et 2021 et il n’y a aucune certitude que j’en gagnerai encore une en 2022. Néanmoins, je reste ambitieux. Je veux jouer un rôle dans les classiques et je suis motivé pour 2022. »

Le Louvaniste débutera donc sa saison au Circuit Het Nieuwsblad avant d’enchaîner avec Kuurne-Bruxelles-Kuurne, Paris-Nice, la défense de son titre à Milan-Sanremo et enfin les classiques pavés. « L’Amstel Gold Race (qui aura lieu exceptionnellement avant Paris-Roubaix) ne rentre pas dans mon programme. Je préfère récupérer après le Tour des Flandres et m’entraîner calmement en vue de l’Enfer du Nord », a ajouté Stuyven