Dejan Veljkovic au «Soir»: «Venanzi n’a rien fait? Vous pouvez faire croire cela à des enfants de maternelle»

Une bombe. Quelques jours seulement après l’homologation par la chambre des mises en accusation d’Anvers de l’accord entre le parquet et Dejan Veljkovic, l’agent de joueurs a décidé de sortir du bois. De s’exprimer pour livrer sa vérité sur le milieu du football belge. Comme il l’a fait auprès des enquêteurs du « Footbelgate » dès lors où il a accepté de devenir le premier repenti de Belgique. Un statut acquis depuis peu – accompagné d’une peine de cinq ans de prison avec sursis, de 80.000 euros d’amende et de la confiscation des sommes obtenues illégalement et chiffrées à 3,9 millions d’euros – et une liberté de paroles retrouvée. S’il ne pouvait pas s’exprimer depuis l’éclatement du plus grand scandale du football belge il y a trois ans le 10 octobre 2018, l’intermédiaire est désormais libre de le faire. Il ne s’en prive pas.