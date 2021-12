Bundesliga: l’incroyable assist de Lukebakio lors de Wolfsburg-Cologne (vidéo)

Bien que Wolfsburg se soit incliné face à Cologne (2-3), Dodi Lukebakio a adressé une sublime passe décisive à Wout Weghorst sur le deuxième but des Loups.

Dodi Lukebakio a entamé une sublime remontée du terrain avant d’éliminer son adversaire direct dans la surface de réparation et ainsi servir un caviar à son coéquipier Wout Weghorst qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets.

Bien que ce second but soit remarquable, celui-ci ne donnera pas la victoire à Wolfsburg qui s’est fait remonter au score et ensuite dépassé par les Boucs.