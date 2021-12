Coup de blues et bouteille à la mer

Quand il n’y en a plus, il y a en a encore. Cette fois, il s’appelle omicron et il donne un coup au moral.

La course est épuisante, elle est surtout extrêmement déprimante. Après plus d’un an à plonger d’abord pour remonter lentement du fond du trou viral, nous voici de nouveau englués dans un corps à corps avec la pandémie. On croyait avoir pris un peu d’avance en se vaccinant, mais « omicron » nous remet la pression et nous pousse à retourner dans ce tunnel où la vie normale est réduite à l’évitement de risques. Le vaccin, qui évolue lui aussi, reste une des protections clés, mais dans cette course folle, le virus vient de reprendre le lead. Au grand désespoir de tous.

Ces dernières semaines, le quotidien de parents, de jeunes enfants, d’élèves, de travailleurs, d’entreprises est totalement chamboulé par l’avalanche de cas positifs. Ceux-ci se déclarent dans des classes, des crèches, des lieux de travail, des familles, lors de voyages aussi, nous donnant l’impression de nous déplacer à chaque instant sur un champ de mines.