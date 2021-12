Le spectre de la 17e place se profile pour Seraing

C’est avec inquiétude que les Sérésiens suivront ce soir la rencontre entre Zulte-Waregem et l’Union Saint-Gilloise. Car en cas de succès des Flandriens, Seraing descendrait à la place de barragiste. Avec tout ce que cela peut générer comme crainte, nervosité et mauvaise humeur. Les faisceaux de douce lumière se sont éteints. Faisant place aux ténèbres. Car c’est bien de cela dont il s’agit. Au Cercle, le vaisseau sérésien a sombré. Bien sûr que les « Rouge et Noir » étaient nettement meilleurs techniquement. Par contre ils ont reçu une terrible leçon au niveau de l’engagement, de l’implication et de la solidarité.

« Qu’on se le dise, nous ne disposerons jamais des mêmes atouts que ceux du Cercle. Nos qualités sont autres. Elles se sont exprimées, sauf contre Anderlecht et aujourd’hui (mardi). C’est en utilisant nos atouts que nous nous en sortirons », analyse Jordi Condom.