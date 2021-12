Le Sénat américain adopte un texte pour éviter le défaut de paiement des États-Unis (2)

Avec un seul soutien républicain, les élus démocrates au Sénat puis à la Chambre ont approuvé un projet de loi qui permettra aux États-Unis d'honorer leurs paiements jusqu'à début 2023.

Il y avait urgence : le montant maximum d'endettement des États-Unis, le fameux "plafond", devait à tout prix être relevé le 15 décembre au plus tard, sans quoi l'Amérique n'était plus en mesure d'honorer ses paiements à ses créanciers et devait commencer à sabrer dans ses dépenses.