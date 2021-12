Comment télécharger la nouvelle application du «Soir»

Depuis ce mardi, « Le Soir » vous propose une nouvelle version de son application sur iOS et Android. Celle-ci propose désormais une « Une » identique à celle visible depuis quelques semaines sur www.lesoir.be afin de clarifier votre expérience, et permettre de mieux mettre en avant la richesse des contenus de la rédaction sur ce support utilisé par près de 63 % des abonnés connectés en novembre. Voici quelques nouveautés :

Nouvelle expérience de lecture

Découvrez une présentation plus claire des articles et une barre de navigation pour accéder plus facilement au fil info, à votre journal et ses suppléments et à vos articles sauvegardés