Nouvelle erreur de l’UEFA? Le tirage au sort des barrages de la Conference League pourrait être remis en cause

L’UEFA n’a peut-être pas encore totalement mis fin à toutes les controverses qui pleuvent depuis lundi et le tirage au sort raté de la Ligue des champions. Après la LC, c’est au tort du tirage des barrages de l’Europa Conference League d’être dans le viseur. En cause : un litige au moment du tirage après le match non-joué entre Tottenham et le Stade Rennais.

Le match entre Tottenham et Rennes la semaine dernière n’ayant pas pu être joué, la situation dans le groupe G n’est pas connue. Et, en attendant une prise de décision claire de l’UEFA concernant l’issue du match, c’est Vitesse qui est qualifié. Cette situation avait de quoi bien compliquer le tirage au sort de ces barrages, donc.