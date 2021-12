Dejan Veljkovic balance dans une émission explosive sur la VRT: «Van Holsbeeck a reçu 50 000 euros et des montres» sur des transferts

L’ancien agent de joueur Dejan Veljkovic s’est exprimé pour la première fois sur le scandale de fraude dans le football belge, dont il est la figure centrale, dans l’émission Pano sur la VRT. Le Serbe a notamment révélé avoir mis en place ce qu’il considère des constructions frauduleuses avec l’Union belge de football.

Le nom de Veljkovic est apparu il y a trois ans dans une des plus l’une des enquêtes judiciaires les plus médiatisées de notre pays : l’Opération Mains Propres. Il est devenu le mois dernier le premier repenti de l’histoire judiciaire belge après avoir conclu un accord avec le parquet fédéral. Il s’est engagé à faire des déclarations sincères et complètes sur son rôle dans le dossier de la corruption dans le football belge et sur le rôle de tiers. En contrepartie, il sera condamné à une peine de prison de cinq ans avec sursis, à une amende de 80.000 euros avec sursis et ses biens acquis illégalement, évalués à environ quatre millions d’euros, seront confisqués.