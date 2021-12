Ontex change de cap et concentre ses activités en Europe et en Amérique du nord

Ontex a annoncé sa nouvelle stratégie mercredi lors d'une journée d'investissement. L'entreprise d'Erembodegem va concentrer ses activités en Europe et en Amérique du nord. Ces activités représentaient un chiffre d'affaires d'1,43 milliard d'euros en 2020, soit 70% du chiffre d'affaires total. Leur marge bénéficiaire est aussi plus importante.

Ontex continue de subir des ruptures d'approvisionnement. L'amélioration attendue au quatrième trimestre a été plus lente que prévu et le chiffre d'affaires et le bénéfice seront inférieurs d'un demi-point de pourcentage aux prévisions précédentes.