Renaud Witmeur quitte Nethys et la Sogepa pour l'Hôpital universitaire de Bruxelles

L'homme n'est pas étranger au secteur de la santé, puisqu'il a été chef de cabinet de Rudy Demotte lorsque ce dernier était ministre fédéral de la Santé, évoque Le Soir. Il a présidé le conseil d'administration du CHU Brugman pendant plusieurs années et depuis 2017, il préside le réseau hospitalier IRIS. À l'HUB, il sera responsable de plus de 6.000 travailleurs.

Le Comité de nomination et de rémunération de Nethys se réunira dès mercredi pour examiner la question de ce départ et du remplacement de M. Witmeur, indique Le Soir. Du côté de la Sogepa - qui devrait fusionner avec la SRIW et la Sowalfin d'ici début 2023 - un appel à candidature sera lancé vendredi, selon L'Echo.