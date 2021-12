Sur l’île allemande de Sylt, la révolte des écolos contre le «tout éolien»

De la côte ouest de l’île de Sylt, les 80 éoliennes du parc de Butendiek ne sont visibles que par temps clair, et c’est le cas ce jeudi 1er décembre, où un puissant et glacial vent du nord a chassé les nuages, laissant apparaître, trente kilomètres au loin, une succession rectiligne de piliers et de pales. Dans ce paradis naturel qu’est Sylt, l’île la plus septentrionale d’Allemagne accessible en ferry, cette vision industrielle perturbe a minima le charme du lieu, tout en émouvant une partie de ses 18.000 habitants.