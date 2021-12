Le variant omicron pourrait être dominant en Europe d’ici mi-janvier, selon Ursula von der Leyen

Le chef de l’OMS a quant à lui averti la communauté internationale que les vaccins à eux seuls ne permettront à aucun pays de sortir de cette crise, et a appelé à utiliser l’ensemble des outils anti-covid qui existent.

Dans un tweet, une fois encore, Ursula von der Leyen met en avant l’importance de la vaccination. « Nous devons faire face à nouveau à un Noël en mode pandémie. Mais nous sommes plus préparés que jamais », a-t-elle rassuré. « Plus de 66 % des Européens ont reçu leurs deux doses de vaccin. Et 62 millions de personnes se sont déjà vues administrer leur “booster”, ce qui est la meilleure protection actuelle contre le variant omicron ».

Cette annonce survient au lendemain de celle de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avertissant que « le variant omicron se propage à un rythme inédit ». Au total, l’ECDC a déjà recensé 2.127 cas d’omicron dans les pays de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. 73 cas ont été détectés en Belgique jusqu’ici.