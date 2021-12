Toutes les facettes de Barthélemy exposées à Aubange

A l’instar des Marie Howet, Nestor Outer, Albert Raty, Marguerite Brouhon et autre Félicien Jacques, Camille Barthélemy est un peintre qui a marqué de son empreinte sa région et qui reste parmi les plus inspirants de sa génération, entre huiles paysagères aux traits puissants et gravures représentant principalement les églises de Lorraine et d’Ardenne.