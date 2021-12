Bruxelles: la circulation perturbée au centre-ville

D’autres perturbations sont également attendues dans l’après-midi et lors des prochains jours.

Une action de protestation du syndicat général des agriculteurs flamands (Algemeen Boerensyndicaat) se tient ce mercredi devant le parlement flamand à Bruxelles. Des rues sont bloquées en centre-ville, notamment celle de la Croix de fer. La police conseille d’éviter le secteur de la rue du Congrès et rue de Louvain.

Le syndicat organise cette action pour solliciter un soutien au secteur porcin, « touché à la fois par la peste porcine africaine et la pandémie de coronavirus », indique-t-il.

Plus tard dans la journée, un nouveau sommet européen débutera à Bruxelles. A partir de mercredi après-midi, la zone autour du rond-point Schuman et du tunnel Centre Reyers sera donc fermée à la circulation. La journée de mercredi s’annonce dès lors compliquée sur les routes bruxelloises et la police locale conseille à chacun de privilégier les transports en commun pour ses déplacements.

Capture d’écran du site de polbru.

Par ailleurs en raison du sommet européen, du mercredi 15 au vendredi 17 décembre, les lignes de bus 12, 21, 36, 56, 60 et 79 ne desservent pas la station Schuman, elles donnent correspondance avec le métro à la station Maelbeek. Les lignes de bus 27, 59 et 80 sont déviées localement autour de la place Jourdan, explique la Stib.