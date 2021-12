Olaf Scholz: la Russie paiera un «prix élevé» en cas d’invasion de l’Ukraine

La Russie est actuellement soupçonnée en Occident de préparer une nouvelle invasion de l’Ukraine et de déployer des forces considérables à leur frontière commune.

« Nous en discuterons intensivement lors du Conseil européen et du sommet du Partenariat oriental » de l’Union européenne organisé mercredi après-midi, a-t-il ajouté.

Le Kremlin rejette ces accusations et dit au contraire que la Russie est menacée par l’Otan qui arme Kiev et multiplie les déploiements de moyens aériens et maritimes dans la région de la mer Noire.