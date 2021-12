610.000 euros pour lutter contre le harcèlement sexuel dans le milieu de la nuit

Pour le ministre-président Rudi Vervoort, « La sécurité de nos citoyennes et citoyens est une priorité et nous concerne toutes et tous. C’est pourquoi, ces mesures, déclinées autour de 4 axes – formation, sensibilisation, prévention et soutien aux victimes – seront élaborées en étroite concertation avec le Conseil Bruxellois de la Nuit, les administrations communautaires et régionales compétentes ainsi que le secteur associatif qui travaille au quotidien sur cette problématique spécifique. »

En octobre dernier, le gouvernement bruxellois a engagé une concertation avec les membres du Conseil Bruxellois de la Nuit (1) après les faits de violences sexuelles dénoncés dans le cadre du mouvement #balancetonbar. Un plan d’action avec des solutions « des solutions concrètes et soutenues » a été établi autour de 4 axes : formation, sensibilisation, prévention et soutien aux victimes.

1. 100.000 euros pour rendre les établissements de nuit plus sûrs. Une formation en ligne disponible gratuitement en français, néerlandais et anglais sera développée afin que les établissements puissent faire former leur personnel en termes de sensibilisation, de prévention et d’intervention ou de mise en sécurité.

2. 10.000 euros pour informer les acteurs et le public de la nuit sur les services d’urgence et d’aide aux victimes. equal.brussels développera un support A4 autocollant en 3 langues reprenant les informations sur les services d’aide disponibles (CPVS, centres d’écoute et de soutien, numéros d’urgence) ainsi que les actions à entreprendre pour les personnes confrontées aux situations de harcèlement sexuel ou des violences sexuelles, notamment la règle des « 5D » (distraire – déléguer – documenter – diriger – dialoguer), pour aider une victime et intervenir en toute sécurité.

3. En 2022, equal.brussels lancera un appel à projets d’un montant de 200.000 euros afin de renforcer les projets existants et accélérer la mise en place de nouveaux projets.

4. Une campagne de sensibilisation grand public sur le harcèlement sera menée conjointement par equal.brussels (200.000 €) et Bruxelles Prévention et Sécurité (100.000 €) au deuxième semestre 2022. « Au-delà du secteur de la nuit, la problématique du harcèlement est récurrente à Bruxelles, qu’il soit perpétré dans l’espace public, dans le milieu professionnel ou sur les réseaux sociaux. Une sensibilisation plus générale de la population bruxelloise est dès lors indispensable » etiment Rudi Vervoort et la secrétaire d’Etat à l’égalité des chances Nawal Ben Hamou.Nawal Ben Hamou.