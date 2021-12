Les travailleurs de Logistics Nivelles bloquent un dépot de Kuehne + Nagel à Heppignies

Pour le front commun syndical, alors que la phase 1 de la loi Renault est toujours en cours, la direction de Logistics Nivelles semble vouloir rentrer dans un rapport de force. Les syndicats indiquent qu'une demande forte des travailleurs était de discuter le plan social à venir sur base d'un précédent plan, appliqué chez Logistics Nivelles en 2016. Ce que refuserait la direction, toujours désireuse de fermer entièrement le site en 2022 mais estimant que ce plan social serait trop cher.

"Depuis le 22 septembre et l'annonce de l'intention de fermer le site en supprimant 549 emplois, cette direction ne fait que provoquer le personnel. On l'a encore vu ces derniers jours avec des affichages aux valves de l'entreprise qui, selon nous, sont parfaitement illégaux. L'objectif est de faire réagir les travailleurs pour pouvoir fermer au plus vite mais le personnel ne rentrera pas dans ce jeu. La confiance en la direction, en tout cas, est complètement anéantie et on risque d'entrer dans une phase du conflit qui va se durcir", indique le permanent CNE Didier Lebbe.