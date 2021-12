France, Royaume-Uni, Italie: du changement à l’approche des fêtes pour les Belges qui veulent voyager (carte interactive)

Alors que la quatrième vague fait des dégâts et que le variant omicron se répand, de nouvelles mesures entrent en vigueur dans des pays prisés par les Belges.

France

Pour faire face à la circulation épidémique, de nouvelles mesures entrent en vigueur dans l’Hexagone ce mercredi concernant le pass sanitaire, explique le gouvernement français :

« A compter du 15 décembre, les personnes de 65 ans et plus et les personnes vaccinées avec le vaccin Janssen (Johnson et Johnson NDLR) devront justifier d’un rappel vaccinal pour que leur pass sanitaire soit prolongé.

Des problèmes peuvent apparaître concernant l’affichage de la carte sur certains smartphones.