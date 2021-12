Bourse de Bruxelles - Colruyt maintient le BEL 20 dans le rouge

Solvay (96,94) abandonnait 2,1% alors que UCB (97,34) progressait de 0,3% en compagnie de arGEN-X (266,00) et Galapagos (44,75), positives de 0,7% et 1,7%. AB InBev (51,27) reculait de 0,5%, KBC (74,42) et Ageas (44,18) de 0,4% et 0,3%. Umicore (35,41) perdait 0,5% alors que Aperam (44,76) et Melexis (99,20) s'appréciaient de 0,1% et 0,3%. Proximus (17,01) gagnait 1,3% alors que Telenet (30,62) cédait 0,6%, Orange Belgium (19,60) et Bpost (7,40) progressant par ailleurs de 3,1% et 5,7%, cette dernière après une recommandation à l'achat. Elia (114,50) était en hausse de 1,9% tandis que Ackermans (158,80) et Sofina (424,60) s'appréciaient de 0,6% et 0,9%, WDP (40,54) de 1,3%.

Hors BEL 20, Solvac (106,50) reculait de 3,18% pour une baisse de 1,39% compte tenu de son détachement de coupon, Befimmo (31,75) reculant de même de 4,80% pour un repli de 1,09% compte tenu de la soustraction du dividende. Barco (19,59) et Agfa-Gevaert (3,60) regagnaient 4,3% et 2,4% à l'inverse de Jensen (25,80) et Van de Velde (33,80) qui reculaient de 3,7% et 3,1%. Econocom (3,36) perdait également 2,9% alors que D'Ieteren (177,90) et Lotus Bakeries (5.670,00) progressaient de 1,9% et 2,5%. Sequana Medical (8,30) et IBA (14,10) étaient enfin positives de 5,6% et 2,9% alors que Oxurion (1,86) chutait de 3,1%.