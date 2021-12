Brabant wallon: un vaste rez-de-jardin neuf à 1.100.000 euros (photos)

Ce grand appartement neuf est situé à Genval, au sein du projet de standing « Le Normandy » dont l’architecture s’inspire du style anglo-normand. Il est réparti sur deux niveaux et accueille quatre chambres, autant de salles d’eau et plusieurs espaces polyvalents. Les occupants apprécieront aussi le séjour orienté vers le jardin, la possibilité d’installer un ascenseur privatif ou encore les deux accès sécurisés – dont un directement depuis le garage. L’appartement bénéficie aussi de la proximité du célèbre lac de Genval et des nombreuses facilités aux alentours.

Situation

Ce rez-de-jardin est implanté au cœur d’un quartier résidentiel à deux pas du lac de Genval. Le lac, ses espaces de promenade et ses nombreux établissements horeca sont d’ailleurs accessibles en quelques minutes à pied. C’est aussi le cas de la gare de Genval toute proche, qui est desservie par des trains et des bus. Il faut compter à peine cinq minutes en voiture pour atteindre les nombreux commerces de Genval et Rixensart. Les environs sont également bien pourvus en facilités en tous genres : écoles, services, loisirs, etc. L’autoroute E411 se trouve à moins de dix minutes en voiture et permet un accès rapide à Bruxelles.

2

Etat général

L’appartement se trouve au sein du Normandy, un projet neuf de 11 appartements en cours de finition. L’architecture est inspirée du style anglo-normand et il s’agit d’un projet de standing. Le rez-de-jardin bénéficie de finitions soignées et de qualité comme des parquets semi-massifs. Comme il s’agit d’un logement neuf, les performances énergétiques ont évidemment été soignées et sa PEB est de B. L’appartement dispose notamment d’une ventilation double-flux, d’une chaudière individuelle au gaz, de portes d’entrée blindées et d’un vidéophone. Un espace est prévu pour l’éventuel aménagement d’un ascenseur privatif permettant de desservir les deux niveaux de l’appartement.

3

Disposition

Ce rez-de-jardin est agencé sur deux niveaux. Il dispose d’une entrée privative depuis l’extérieur, au rez, et d’un accès direct depuis son garage, au -1. Au rez, on retrouve un hall avec vestiaire et WC qui débouche sur le séjour d’environ 45m2. La pièce est orientée vers la terrasse et le jardin, et inclut une cuisine ouverte équipée, à laquelle est attenante une pièce de rangement. On retrouve au même niveau une salle de douche, une grande chambre ou bureau pouvant être divisé en deux pièces et une suite parentale avec une salle d’eau complète attenante. A l’étage inférieur, on retrouve deux vastes chambres illuminées par une cour anglaise et qui disposent chacune de leur salle de douche. Ce niveau accueille aussi un hall, un WC, une buanderie et une pièce polyvalente (salle de jeu, de sport…). En plus du jardin, les occupants de l’appartement ont également accès au parc commun de la résidence.

4

Prix

Ce rez-de-jardin est affiché au prix de 1.100.000 euros hors frais. Il faut également prévoir un budget de 90.000 euros pour le garage de 3 voitures obligatoire en supplément. La vente du terrain est soumise aux droits d’enregistrement et celle des constructions, au régime TVA.

Adresse : Genval

Surface habitable : 283 m2

Chambres : 4

Salles d’eau: 4

WC : 3

Cave : oui

Jardin : oui (+/- 5 ares)

Etat : neuf

Garage : oui (en option)

PEB : B+