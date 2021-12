Lancé par le notariat belge, le coffre-fort Izimi connaît un franc succès

Depuis le début de l’année, plus de 80.000 Belges ont activé ce coffre-fort digital.

Cela fait maintenant presque un an que les notaires ont lancé Izimi, le coffre-fort numérique gratuit et sécurisé qui permet à tout un chacun de conserver et de consulter en quelques clics un grand nombre de documents importants.

Pour rappel, Izimi permet de stocker et de rassembler numériquement tous les documents importants qu’on détient, mais aussi les mots de passe des comptes, et ce sans que personne d’autre que vous-même ne puisse y avoir accès.

Grâce à l’application mobile garantie par le notariat belge, il ne faut que quelques secondes pour scanner puis enregistrer un document. Actes notariés, certificats divers (naissance, mariage, divorce…) et beaucoup d’autres peuvent ainsi être stockés et retrouvés facilement.