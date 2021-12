Intempéries - L'ombusdman des assurances sollicité à 125 reprises après les inondations

L'ombudsman des assurances intervient en cas de litige entre l'assuré et l'assurance. On peut solliciter son intervention via un formulaire de plainte en ligne, par courriel ou par courrier.

Les inondations de la mi-juillet qui ont ravagé la Belgique ont détruit et endommagé de nombreuses habitations, ce qui a entraîné un très grand nombre de demandes d'interventions auprès des assurances.