Combien serez-vous à Noël? Comptez-vous faire vacciner vos enfants? Participez à la nouvelle enquête Psy et Corona

Combien serez-vous à Noël ? Etes-vous prêt à faire vacciner vos enfants ? Quel est le niveau de confiance et de suivi des gestes barrières ? Le groupe Psy et Corona prend le pouls de la population au travers d’un nouveau questionnaire.

Le baromètre interuniversitaire du groupe Psy et Corona, auquel Le Soir et les journaux du groupe Sud Presse sont associés, lance une nouvelle salve de questions à destination du grand public. Grâce à l’aide de dizaines de milliers de participants sondés depuis le début de la crise, ce groupe de psychologues informe directement le gouvernement sur le bien-être psychologique et la motivation des Belges à suivre les mesures barrières préconisées (lavage des mains, port du masque, restriction des contacts, distance physique et aération). Un financement du cabinet Vandenbroucke vient d’ailleurs d’être octroyé aux chercheurs pour pouvoir poursuivre ce travail l’an prochain.

Le questionnaire requiert une quinzaine de minutes maximum pour évaluer plusieurs aspects actuels de la situation sanitaire : quel est le statut vaccinal du répondant ? S’il n’est pas vacciné, pourquoi ? Quelle est sa perception du risque d’être infecté ? A-t-il eu le covid ? Etait-ce avant ou après la vaccination ? Combien de contacts rapprochés a-t-il eus au cours de la semaine écoulée ? A-t-il des enfants ?, etc. Comme lors de chaque coup de sonde, l’enquête s’intéresse au suivi des gestes barrières et aux raisons pour lesquelles on ne suit parfois pas ce qui est recommandé. La perte de confiance éventuelle est aussi mesurée au travers de plusieurs questions.

Un volet s’intéresse en outre aux parents de jeunes enfants (de 5 à 11 ans) pour déterminer s’ils seraient prêts ou non à les faire vacciner et pourquoi. Pour rappel, les premières doses de vaccins pédiatriques ont été livrées cette semaine en Belgique. Les ministres de la Santé doivent se prononcer sur la question de la vaccination des enfants, sur la base des avis qui lui seront remis par le Conseil supérieur de la santé et le comité de bioéthique.